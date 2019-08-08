Лондон, 8 августа 2019, 18:53 — REGNUM
В Британии появился на свет шестилапый щенок породы лабрадор, сообщает 8 августа газета Daily Mail.
Щенок с дополнительной парой передних лап родился в городе Кент. Он уже получил имя Ру, так как иногда двигается прыжками, напоминающими движения кенгуру.
По словам хозяев, лишние лапы мешают щенку нормально двигаться и он часто ползает, опираясь на локти передних лап.
Ветеринары, к которым уже обратились хозяева собаки, рассматривают вопрос, каким образом можно исправить эту «особенность».
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