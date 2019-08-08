Нью-Дели, , 18:50 — REGNUM

Жертвами наводнений из-за муссонных дождей на западе и юге Индии за несколько дней стали уже 33 человека, 8 августа передает агентство Reuters.

По официальным данным, число погибших в результате наводнения в западном штате Махараштра к четвергу составило 25 человек. Ещё восемь человек погибли в южном штате Карнатака.

Ожидается, что обильные осадки в штатах Махараштра, Карнатака, Керала и Гоа продолжатся от трёх до пяти дней.

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