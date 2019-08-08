Ростов-на-Дону, , 18:06 — REGNUM

В Ростовской области суд вынес приговор в отношении мужчины, убившего двоих детей и несовершеннолетнюю беременную девушку, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета России. Мужчина признан виновным в убийстве, покушении на убийство, а также уничтожении имущества.

Трагедия произошла в одном из домов в станице Егорлыкской 29 июня 2018 года. Как установлено судом и следствием, в тот день подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. После этого он намеренно разлил в коридоре дома бензин и поджёг дом. В огне погибли дети его сожительницы — девочки шести и восьми лет, девушка 17 лет. Последняя была беременна. Сама женщина получила ожоги — жизнь ей спасли врачи МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района. Огонь уничтожил также дом.

Суд назначил мужчине наказание в виде 23 лет лишения свободы: первые пять лет срока он будет отбывать в тюрьме, остальную часть наказания — в колонии строгого режима. После выхода его свобода будет ограничена на два года.