Ульяновск, , 17:51 — REGNUM

В Новоспасском районе Ульяновской области сегодня, 8 августа, при пожаре погиб младенец. Предварительно установлено, что ребенок в момент трагедии был дома один, сообщает региональная прокуратура.

Пожарники Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным спасателей, возгорание произошло 8 августа около 11:12 часов в одном из кирпичных домов в посёлке Крупозавод Новоспасского района. В результате тушения был обнаружен труп младенца.

По предварительной информации прокуратуры, причиной смерти стало отравление угарным газом. Основная версия возникновения пожара — короткое замыкание из-за включенного электроприбора. В надзорном ведомстве отмечают, что ребёнок в момент пожара находился один.

Семья, в которой воспитывался младенец, была неполной, на учёте как неблагополучная не состояла. В данной семье также воспитывались еще двое детей. В настоящее время прокуратурой проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выясняются условия и обстоятельства, способствовавшие несчастному случаю.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, в регионе за семь месяцев произошло 613 пожаров в жилых зданиях, в результате погибли 46 человек, в том числе трое детей.