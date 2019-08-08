Анкара, 8 августа 2019, 17:30 — REGNUM
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
В результате землетрясения магнитудой 6,0 в медицинские учреждения обратились 23 человека.
Сейсмические толчки были зафиксированы в западной части Турции. Их эпицентр находился в 49 км восточнее города Денизли на семикилометровой глубине.
За медицинской помощью обратились жители трёх турецких провинций — Денизли, Ыспарта и Афьонкарахисар.
Разрушения нескольких зданий произошли в сельской местности Турции.
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