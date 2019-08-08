Анкара, , 17:30 — REGNUM

В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.

В результате землетрясения магнитудой 6,0 в медицинские учреждения обратились 23 человека.

Сейсмические толчки были зафиксированы в западной части Турции. Их эпицентр находился в 49 км восточнее города Денизли на семикилометровой глубине.

За медицинской помощью обратились жители трёх турецких провинций — Денизли, Ыспарта и Афьонкарахисар.

Разрушения нескольких зданий произошли в сельской местности Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-востоке Италии произошло землетрясение