Нижний Тагил, Свердловская область, 9 августа 2019, 11:20 — REGNUM
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обрушился «Треуховский дом» — объект культурного наследия областного значения. Об этом пишут в группе «Я люблю Нижний Тагил» в социальной сети ВКонтакте.
Здание XIX века было построено для заводских служащих, работавших под началом Демидовых. Потом дом перепрофилировали, организовав в нём музыкальную школу.
Возможно, причиной обрушения стали сильные дожди, которые регулярно шли с конца июля.
Напомним, в Екатеринбурге планируют реконструировать заброшенную больницу скорой помощи в Зелёной роще. Больница является объектом культурного наследия регионального значения.
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