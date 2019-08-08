Магнитогорск, Челябинская область, , 16:56 — REGNUM

В Челябинской области проверяют информацию о том, что охранник одного из пейнтбольных клубов Магнитогорска удерживал троих детей в возрасте от девяти до двенадцати лет.

О факте удержания детей сообщили ранее СМИ. По сведениям изданий, юные магнитогорцы проникли на территорию клуба без разрешения и прыгали там на надувном пилоне. Охранник отвёл их в здание клуба и там держал до тех пор. пока один из задержанных не позвонил своим родителям.

Сейчас идёт доследственная проверка. СКР проверяет достоверность размещённой в СМИ информации.