Магнитогорск, Челябинская область, 8 августа 2019, 16:56 — REGNUM
В Челябинской области проверяют информацию о том, что охранник одного из пейнтбольных клубов Магнитогорска удерживал троих детей в возрасте от девяти до двенадцати лет.
О факте удержания детей сообщили ранее СМИ. По сведениям изданий, юные магнитогорцы проникли на территорию клуба без разрешения и прыгали там на надувном пилоне. Охранник отвёл их в здание клуба и там держал до тех пор. пока один из задержанных не позвонил своим родителям.
Сейчас идёт доследственная проверка. СКР проверяет достоверность размещённой в СМИ информации.