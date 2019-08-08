Белгород, , 16:51 — REGNUM

Трёх жителей Ракитянского района Белгородской области признали виновными в ограбления автомобиля «Почты России». Водитель служебной машины с сообщниками похитили более 4,5 млн рублей, предназначенные для выплат пенсий и пособий. Злоумышленники инсценировали разбойное нападение и поделили деньги между собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2019 года был ограблен служебный автомобиль районного почтамта. Полицейские нашли в лесу водителя с ссадинами на лице, прикованного наручниками к рулю машины, колёса были проколоты. Следствие установило, что всё это было инсценировкой, а водитель сам передал деньги сообщнику. Двоих подозреваемых задержали в Белгородской области, одного — в Санкт-Петербурге.

Злоумышленники получили по три года лишения свободы каждый, с отбыванием наказания в колонии общего режима. 3,3 млн рублей было изъято, ещё 1,2 млн рублей с осуждённых взыскано в солидарном порядке в качестве возмещения материального ущерба.