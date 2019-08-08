Вашингтон, , 16:25 — REGNUM

Три человека погибли в результате падения частного самолёта Beechcraft Bonanza возле жилого дома в округе Монтгомери, штат Пенсильвания, сообщает 8 августа телеканал CBS.

По информации телеканала, ссылающегося на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), летевший из Филадельфии в университет штата Огайо самолёт задел несколько деревьев и разбился о них. Обломки самолёта застряли в лесопосадке.

Все погибшие находились внутри самолёта, причина аварии которого пока не известна.

Пилот успел сообщить о технических проблемах до того, как погиб.

Управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) расследуют причины катастрофы.

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