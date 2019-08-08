Москва, , 16:13 — REGNUM

Мошенники использовали имя компании «Сибур» для выманивания денег из соискателей, желающих устроиться на работу на предприятия холдинга. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба компании.

«Злоумышленники требуют от соискателей оплатить квитанцию перед трудоустройством в компанию или ее дочерние общества», — говорится в сообщении.

В холдинге предупредили, что любые этапы собеседований при трудоустройстве бесплатны, при этом информация о вакансиях размещается на карьерном сайте, либо в корпоративном разделе HeadHunter, а переписка с соискателями ведётся только с электронных адресов, зарегистрированных на официальном домене холдинга.

«Сибур» — крупнейший нефтехимический холдинг в России. На предприятиях холдинга работает более 26 000 человек. В 2018 году выручка группы составила $9,1 млрд.

Читайте также: Прибыль «Сибура» в 2018 году выросла на 25%