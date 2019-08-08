Москва, 8 августа 2019, 16:13 — REGNUM
Мошенники использовали имя компании «Сибур» для выманивания денег из соискателей, желающих устроиться на работу на предприятия холдинга. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба компании.
«Злоумышленники требуют от соискателей оплатить квитанцию перед трудоустройством в компанию или ее дочерние общества», — говорится в сообщении.
В холдинге предупредили, что любые этапы собеседований при трудоустройстве бесплатны, при этом информация о вакансиях размещается на карьерном сайте, либо в корпоративном разделе HeadHunter, а переписка с соискателями ведётся только с электронных адресов, зарегистрированных на официальном домене холдинга.
«Сибур» — крупнейший нефтехимический холдинг в России. На предприятиях холдинга работает более 26 000 человек. В 2018 году выручка группы составила $9,1 млрд.
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