Карталы, Челябинская область, , 15:59 — REGNUM

В Челябинской области СКР выясняет причины отравления жителей города Карталы, в том числе троих детей. Идёт доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным СКР, 7 августа в больницу Карталы обратились женщина и трое детей, возраст которых от пяти до восемнадцати лет. После оказания им медпомощи все они были отправлены домой.

Отметим, по данным минздрава, сейчас речь идёт об отравлении неизвестным веществом. Медики наблюдают за состоянием пациентов.

Ранее речь шла об отравлении угарным газом. Медики сделали такие выводы по причине сходных симптомов.

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