Иваново, 8 августа 2019, 15:51 — REGNUM
Подозреваемый в убийстве мужчины у входа в бар «Рокко» на площади Пушкина в Иваново задержан, он сам пришел к следователям с повинной и дал признательные показания, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе СУ СКР по региону
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля возле входа в бар «Рокко» в результате конфликта 27-летний мужчина был убит из огнестрельного оружия. Личность подозреваемого удалось быстро установить, его объявили в розыск.
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