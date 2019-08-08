Иваново, , 15:51 — REGNUM

Подозреваемый в убийстве мужчины у входа в бар «Рокко» на площади Пушкина в Иваново задержан, он сам пришел к следователям с повинной и дал признательные показания, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе СУ СКР по региону

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Следователем решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля возле входа в бар «Рокко» в результате конфликта 27-летний мужчина был убит из огнестрельного оружия. Личность подозреваемого удалось быстро установить, его объявили в розыск.

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