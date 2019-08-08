Москва, , 15:50 — REGNUM

Житель района Раменки на западе Москвы стал жертвой грабителей. Мужчина понес ущерб в размере 9,4 млн рублей, передает 8 августа РЕН ТВ.

Нападение было совершено во второй половине дня 7 августа. Трое неизвестных с платками на лицах забрали у 45-летнего москвича сумку, где лежали €13,5 тыс. и $100 тыс., а также ноутбук и кошелек.

Злоумышленники скрылись на автомобиле Honda Legend. Возбуждено уголовное дело о грабеже, преступников разыскивает полиция.

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