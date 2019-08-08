Айова-Сити, США, 8 августа 2019, 16:24 — REGNUM
Полиция американского штата Айова арестовала мужчину после того, как севший за руль его автомобиля 12-летний подросток сбил катавшегося на велосипеде 4-летнего мальчика. Об этом 8 августа сообщает Associated Press.
ДТП произошло во вторник, 6 августа, в городе Ватерлоо.
По предварительным данным, 34-летний Джесси Азбилл позволил 12-летнему подростку вести свой автомобиль, сам он находился при этом в салоне. Мальчик, пострадавший в результате ДТП, был доставлен в медицинский центр Больниц и клиник Университета Айовы в Айова-Сити для оказания медицинской помощи.
Информации о состоянии его здоровья нет.