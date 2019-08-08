Киров, , 15:43 — REGNUM

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины, которого обвиняют в развращении детей. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Следствие полагает, что в 2015—2018 годов злоумышленник совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних на территории Октябрьского района. Пострадавшими по делу проходят восемь детей от 9 до 15 лет. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

Горожанину инкриминируют совершение развратных действий и действий сексуального характера. В следственном управлении отмечают, что вину обвиняемый признал частично. Дело направлено в суд.

Отметим, что в июле 2019 года вынесен приговор жителю Омутнинского района Кировской области, который признан виновным в совершении преступлений в отношении своей жены и двух малолетних детей. Следствием и судом установлено, что в 2018—2019 годах злоумышленник, буду пьяным, совершил развратные действия в отношении малолетних дочерей (в возрасте 4 и 6 лет). Мужчина ранее был судим за совершение тяжкого преступления. Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.