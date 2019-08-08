Архангельск, , 15:21 — REGNUM

Специалисты Северного Арктического федерального университета проанализировали уровень радиации в Архангельске и Северодвинске после ЧП на объекте Миноброны РФ.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики высшей школы естественных наук и технологий САФУ Марат Есеев, данные университетской лаборатории радиационно-волновой диагностики указывают на то, что радиационная обстановка в областном центре не изменилась.

«В Архангельске обстановка стабильная. По Северодвинску изменений также не зафиксировано. Возможно, в районе ЧП имеют место химические загрязнения, но для определения их уровня необходимы другие методы диагностики», — заявил Есеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что уровень радиации в Архангельске и Северодвинске не превышен сообщили в региональном Управлении МЧС.

Напомним, сегодня в результате пожара на объекте Миноброны РФ в Нёноксе погибли два человека.