Афины , , 16:28 — REGNUM

Судебный следователь из столицы Греции прибыл 8 августа на остров Икария для предварительного осмотра места происшествия, где было найдено тело британского ученого. Об этом сообщает Daily Mail.

Труп 34-летнего астрофизика Натали Кристофер, увлекавшейся бегом, был найден 7 августа в ущелье глубиной почти в 20 метров.

Отмечается, что тело Кристофер в ближайшее время будет перевезено в Афины для проведения вскрытия с целью установления причины смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , об исчезновении астрофизика Натали Кристофер в понедельник, 5 августа, заявил ее знакомый после того, как она не вернулась с утренней пробежки по тропе, протянувшейся вдоль крутых скал и глубоких ущелий.