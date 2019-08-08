Благовещенск, , 14:48 — REGNUM

На территорию Амурской области впервые в истории пришла африканская чума свиней, передает 8 августа Общественное телевидение России.

Свиньи

Очаг опасного вируса возник в селе Усть-Ивановка Благовещенского района. Власти сегодня, 8 августа, ввели режим ЧС в пятитикилометровой зоне вокруг села. На въезде в Усть-Ивановку установлен карантинный барьер. Инспекторы пропускают только людей, которые там прописаны. Каждый выезжающий автомобиль досматривается, колеса дезинфицируются.

На прошлой неделе Усть-Ивановка и соседние деревни пережили мощный паводок.

Сергей Самохвалов, начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области «Версий много… Есть и наводнение. И эвакуация была тоже свинопоголовья из воды непосредственно. Потом мы изучим, чем кормили свиней. Это вирус. Мы должны с вами понимать, что его возможно также и птицы принесли из того же КНР».

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Все свиньи в пятикилометровой зоне — это примерно 700 голов — будут уничтожены. Ветеринары введут им смертельную инъекцию, а трупы сожгут. Районная администрация призывает фермеров и крестьян не прятать свиней, чтобы вирус не распространился дальше. Владельцы животных получат компенсацию.

Предварительный ущерб оценивается в 8 миллионов рублей. У района таких денег нет, поэтому выплаты, вероятно, пойдут из резервного фонда Амурской области. В 10-километровой зоне вокруг Усть-Ивановки введен запрет на убой свиней, торговлю и вывоз свинины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае из-за масштабного распространения вируса среди животноводческих предприятий продолжается рост цены на свинину. Вспышка АЧС началась в Китае год назад и по настоящее время не локализована.

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