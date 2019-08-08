Самара, , 14:28 — REGNUM

В ходе плановых прыжков с парашютом в Самарской области погиб военнослужащий. Об этом 8 августа сообщили в воинской части г. Тольятти.

По словам собеседника, выполняя учебный прыжок с парашютом, военнослужащий при приземлении зацепил провода линии электропередач.

«По предварительным данным, в ходе плановых прыжков с парашютом военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическом током», — сказал он журналистам.

В настоящее время, по данному факту правоохранительными органами совместно с руководством Тольяттинского гарнизона проводится проверка.