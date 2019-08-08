Донецк, 8 августа 2019, 14:37 — REGNUM
Наблюдатели Народной милиции ДНР зафиксировали серию взрывов на временно подконтрольной ВСУ территории, сообщили 8 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР
Предположительно, взрывы происходят в 3,5 км от линии столкновения в лесном массиве, где располагается склад одного из батальонов 24-й бригады ВСУ.
Напомним, ранее представители ДНР в СЦКК опровергли обвинения украинской стороны в гибели четырёх боевиков ВСУ, заявив, что по информации разведки погибшие подорвались при разгрузке противопехотных мин.
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