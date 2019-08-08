Донецк, , 14:37 — REGNUM

Наблюдатели Народной милиции ДНР зафиксировали серию взрывов на временно подконтрольной ВСУ территории, сообщили 8 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР

«Наши наблюдатели на передовой на донецком направлении в настоящее время фиксируют частые разрывы на подконтрольной Украине территории в районе села Новомихайловка. В течение часа, начиная с полудня, прозвучало уже 15 таких взрывов», — рассказали в пресс-службе.

Предположительно, взрывы происходят в 3,5 км от линии столкновения в лесном массиве, где располагается склад одного из батальонов 24-й бригады ВСУ.

«В район взрыва проехало два автомобиля медицинской помощи, один из которых в скором времени с включенными проблесковыми маячками проехал обратно через населённый пункт в сторону Курахово», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее представители ДНР в СЦКК опровергли обвинения украинской стороны в гибели четырёх боевиков ВСУ, заявив, что по информации разведки погибшие подорвались при разгрузке противопехотных мин.

Читайте также: В ДНР озвучили свою версию гибели четырёх украинских силовиков