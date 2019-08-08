Архангельск, , 14:16 — REGNUM

ЧП на военном полигоне в Нёноксе не нарушило радиационную обстановку в Архангельске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области и Ненецкому АО.

«По данным автоматической системы радиационной разведки и радиационного мониторинга, ЧП никак не затронуло Архангельск, радиационная обстановка в Северодвинске — в норме», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель ведомства Дмитрий Чистяков.

Добавим, что в Управлении прошло закрытое заседание комиссии по ЧС. О его подробностях пока ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на полигоне Минобороны РФ погибли два человека.