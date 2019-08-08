Красноярск, , 14:13 — REGNUM

Информация о повторной эвакуации в Ачинском районе, которая распространяется 8 августа соцсетях и смс-рассылках, не соответствует действительности. Об этом ИА REGNUM сообщили в агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

«Данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в сообщении агентства.

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В ведомстве также напомнили, что в деревне Каменкае Ачинского района идёт приём граждан с представителями Минобороны РФ и краевого правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов под Ачинском из деревни Каменка и других территорий Ачинского района пришлось эвакуировать людей. В результате ЧП один человек погиб, есть пострадавшие (восемь по данным СКР, 13 по данным краевых властей).

8 августа ряд СМИ сообщил о повторной эвакуации, однако власти Ачинска это сообщение опровергли.

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