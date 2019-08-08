Москва, , 14:11 — REGNUM

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел во время испытаний жидкостного реактивного двигателя. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

За взрывом «жидкостной реактивной двигательной установки» последовал пожар, в результате пострадали шесть человек: представители оборонного ведомства и предприятия-разработчика. Два человека скончались.

В Минобороны добавили, что радиационный фон в районе происшествия в норме, вредные вещества в атмосферу не попали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аппарате губернатора Архангельской области рассказали о подготовке больниц Архангельска и Северодвинска для приема пострадавших при взрыве на военном объекте. Отметим, на полигоне, расположенном близ села Нёнокса, проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

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