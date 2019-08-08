Оренбург, , 14:09 — REGNUM

На Южно-Уральской железной дороге за семь месяцев произошло 12 аварий. Число ДТП выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ЮУЖД.

Пять столкновений автомобилей с железнодорожными составами зафиксировано в Челябинской области, три — в Оренбуржье, два — в Курганской области и по одной аварий в Самарской области и на территории Казахстана.

На железнодорожных переездах, относящихся к ЮУЖД, отмечено около 500 фактов нарушений правил дорожного движения.