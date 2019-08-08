Архангельск, 8 августа 2019, 13:46 — REGNUM
Больницы Архангельска и Северодвинска мобилизованы для приема пострадавших при взрыве на военном объекте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь губернатора Артем Ботыгин.
По данным СМИ, сегодня в результате пожара на объекте Минобороны РФ, расположенном возле Неноксы (30 км от Северодвинска) погибли два человека. По данным источников, речь идет о ракетном полигоне ВМФ России.
«Для помощи пострадавшим по распоряжению губернатора мобилизована санавиация», — сообщил Ботыгин.