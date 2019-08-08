Ульяновск, , 13:42 — REGNUM

В Ульяновской области, где накануне из-за сильных ливней подтопило ряд домов в Ульяновске и Димитровграде, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Шторм

По прогнозу, 9 августа в области ожидаются грозы с усилением юго-западного ветра порывами до 15−20 м/с. Также «под влиянием фронтальных разделов южного циклона вновь ожидаются дожди различной интенсивности».

Спасатели напоминают, что при усилении ветра желательно находится в помещениях, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Также рекомендуется не пользоваться электроприборами, так как «град обычно сопровождается грозовой деятельностью». При сильном ветре на улице необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, а не прятаться около стен, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Аналогичные рекомендации — к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа за 12 часов в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. В том числе в Ульяновске выпало 70 мм осадков — 135% месячной нормы. В области произошло 27 отключений электроэнергии в 14 муниципалитетах, в Николаевском районе и Новоульяновске зафиксировано отключение холодной воды, сейчас идут работы по восстановлению водоснабжения. Наибольшие подтопления зарегистрированы в Ульяновске и Димитровграде.

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