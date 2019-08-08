Воронеж, , 13:36 — REGNUM

Приговор по громкому уголовному делу об убийстве 72-летней жительницы Воронежской области вынес облсуд 7 августа. Дело, обвиняемыми по которому проходили двое мужчин 26 и 27 лет, рассматривалось при участии присяжных заседателей, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Убийство произошло в ночь с 8 на 9 марта 2018 года. Суд присяжных установил, что в ночь убийства оба обвиняемых находились в состоянии алкогольного опьянения. Денег на продолжение праздника не было, и тогда они решили ограбить дом пожилой женщины, которая занималась торговлей спиртным, саму пенсионерку они решили убить. В дом они проникли беспрепятственно — под видом покупателей. Затем женщину жестоко избили, добивали пенсионерку молотком и ножом. Добычей убийц стали деньги и имущество на 43 тыс. рублей.

Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении разбоя и убийстве, им назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы каждому с ограничением свободы после освобождения на два года. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.