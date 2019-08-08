Ачинск, Красноярский край, , 13:35 — REGNUM

Информация о повторной эвакуации в Ачинском районе Красноярского края не соответствует действительности. Такое сообщение 8 августа появилось на официальном сайте администрации города Ачинска.

Жителей города просят соблюдать спокойствие.

Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, в населённом пункте Каменка Ачинского района сейчас проходит личный приём граждан с представителями Минобороны РФ.

Также в администрации подчеркнули, что оповещение населения о ЧС «осуществляется централизовано и только по линии МЧС РФ».

В ГУ МЧС по Красноярскому краю ИА REGNUM сообщили, что в Каменке работают сотрудники главка, однако они также опровергают информацию о повторной эвакуации.

Напомним, ряд СМИ 8 августа сообщили о повторной эвакуации из Каменки, пострадавшей 5 августа в ходе пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском.