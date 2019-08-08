Курск, , 13:33 — REGNUM

В аварии на трассе А-146 под Новороссийском пострадали два жителя Курской области. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Экскурсионный автобус санатория «Эллада» 7 августа столкнулся с легковым автомобилем, обе машины опрокинулись в кювет и упали с обрыва высотой около 10 метров. В салоне автобуса находился 41 человек, в том числе жители города Рыльска Курской области — Кристина Абрамова и Егор Краснодубровский. Они пострадали и были госпитализированы.

По словам замгубернатора Ирины Хмелевской, курские медики дистанционно поддерживают связь с коллегами и готовы оказать любую помощь, как и сотрудники регионального управления МЧС.