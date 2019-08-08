Казань, , 13:32 — REGNUM

В катастрофе автобуса в Краснодарском крае пострадали двое жителей Набережных Челнов. Об этом заявила замминистра здравоохранения края Ирина Вязовская.

По ее словам, оба жителя Татарии находятся в горбольнице Новороссийска, их состояние оценивается как средне тяжелое.

«Сейчас в стационаре города Новороссийска находятся 40 человек. Переведены по линии санитарной авиации с использованием вертолета 4 человека», — цитирует замглавы ведомства «Бизнес-online».

Как сообщало ИА REGNUM, в попавшем в дорожно-транспортное происшествие под Новороссийском пассажирском автобусе находились жители 12 регионов России. По данным администрации города, в автобусе ехали жители Москвы, Московской, Курской, Владимирской, Челябинской, Саратовской, Амурской областей, Удмуртии, Татарии, Красноярского края, Нижнего Новгорода и Анапы.