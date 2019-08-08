Лос-Анджелес, США, 8 августа 2019, 13:14 — REGNUM
В США 75-летний актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из перевернувшейся в результате аварии машины, об этом актер написал на своей странице в Instagram.
По его словам, он помог спасти ребенка после того, как водитель проехал на красный свет, что привело к ДТП с двумя автомобилями в Силмаре.
Актер сначала пытался в одиночку отстегнуть ребенка от автокресла, но у него ничего не получилось. К нему на помощь пришла прохожая, вместе они извлекли ребенка из машины.
В результате ДТП, написал Трехо, были госпитализированы три человека, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, Дэнни Трехо снялся в таких фильмах, как трилогии «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Во все тяжкие», «Мачете», «Мачете убивает». 16 мая актеру исполнилось 75 лет.
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