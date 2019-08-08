Лос-Анджелес, США, , 13:14 — REGNUM

В США 75-летний актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из перевернувшейся в результате аварии машины, об этом актер написал на своей странице в Instagram.

По его словам, он помог спасти ребенка после того, как водитель проехал на красный свет, что привело к ДТП с двумя автомобилями в Силмаре.

Актер сначала пытался в одиночку отстегнуть ребенка от автокресла, но у него ничего не получилось. К нему на помощь пришла прохожая, вместе они извлекли ребенка из машины.

В результате ДТП, написал Трехо, были госпитализированы три человека, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, Дэнни Трехо снялся в таких фильмах, как трилогии «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Во все тяжкие», «Мачете», «Мачете убивает». 16 мая актеру исполнилось 75 лет.

Читайте также: Дэнни Трехо рассказал о третьем фильме про приключения Мачете