Бишкек, , 13:10 — REGNUM

МВД Киргизии открыло шесть уголовных дел после попытки штурма резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком. Об этом сообщил 8 августа на внеочередном заседании парламента замглавы ведомства Суйун Омурзаков.

Он уточнил, что дела возбуждены по статьям о хулиганстве, убийстве, покушении на убийство и захвате заложников. Омурзаков заявил, что боевым оружием не располагал никто их сотрудников МВД, принимавших участие в штурме.

Генеральный прокурор Киргизии Откурбек Джамшитов рассказал о создании следственной группы и изъятии из социальных сетей фотографий и видеозаписей с места событий.

Как сообщало ИА REGNUM, предпринятая 7 августа попытка задержания Атамбаева провалилась. Его сторонники встали на защиту бывшего президента, в конфликте пострадали около 50 человек, один боец спецназа погиб.

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