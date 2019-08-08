Челябинск, , 13:04 — REGNUM

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выражает соболезнования близким и родным граждан, которые погибли при ДТП под Новороссийском. А тем, кто получил травмы, он пожелал как можно быстрее поправиться и вернуться домой.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. За судьбой раненых наши медики будут следить во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края. Я желаю им скорейшего выздоровления и возвращения домой», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа с обрыва упали туристический автобус и внедорожник. В автобусе травмы получили два челябинца, а в автомобиле шестеро, из которых трое погибли.

Пять человек госпитализированы в лечебные учреждения Краснодара и Новороссийска. Состояние некоторых крайне тяжёлое.

Власти Челябинска уже пообещали материально поддержать семьи погибших и помочь доставить тела на малую родину. Минздрав следит за состоянием тех, кто сейчас находится в больницах. При необходимости южноуральские врачи готовы оказать помощь своим кубанским коллегам.

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