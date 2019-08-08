Челябинск, 8 августа 2019, 12:54 — REGNUM
Власти Челябинской области окажут помощь в доставке тел граждан, которые погибли в ДТП под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Семьи погибших также получат материальную помощь. А сотрудники МЧС помогают семьям пострадавших и погибших в психологическом плане.
Напомним, 7 августа в пропасть сорвались автобус с туристами и внедорожник. Погибли три жителя Челябинска: два ребёнка и женщина. Ещё пятеро получили травмы.
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