Челябинск, , 12:54 — REGNUM

Власти Челябинской области окажут помощь в доставке тел граждан, которые погибли в ДТП под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Семьи погибших также получат материальную помощь. А сотрудники МЧС помогают семьям пострадавших и погибших в психологическом плане.

Напомним, 7 августа в пропасть сорвались автобус с туристами и внедорожник. Погибли три жителя Челябинска: два ребёнка и женщина. Ещё пятеро получили травмы.

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