Северодвинск, Архангельская область, , 12:53 — REGNUM

Два человека погибли, еще 15 пострадали в результате взрыва на территории воинской части недалеко от Северодвинска Архангельской области, сообщили 8 августа в экстренных службах.

«Взрыв произошел в воинской части в 30 километрах от Северодвинска. Предварительно, двое погибших и 15 пострадавших», — сообщил РИА Новости источник.

По данным местных СМИ, пять человек находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия направлена санавиация. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на складе в воинской части под Ачинском произошёл пожар, затем начались взрывы. Погиб один человек, за медпомощью обратились 13 человек. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС, людей эвакуировали из опасной зоны.

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