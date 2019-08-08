Красноярск, , 12:52 — REGNUM

В Красноярский край 8 августа прибыли авиапожарные Тюменской и Свердловской авиалесоохраны. Помогать сибирскому региону тушить лесные пожары будут 55 авиапожарных ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» и 38 авиапожарных ГБУ Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», сообщили ИА REGNUM в ФБУ «Авиалесоохрана».

Как уточнили в ведомстве, красноярским огнеборцам уже помогают 399 авиапожарных из разных регионов.

В Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 8 августа в регионе было зарегистрировано 136 лесных пожаров на общей площади 916 073 тыс. га.

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