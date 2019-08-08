Челябинск, , 12:48 — REGNUM

В Челябинской области минздрав наблюдает за состоянием жителей региона, которые получили травмы в результате аварии под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Травмы получили восемь челябинцев. Трое из них погибли. Пятеро находятся в больницах Новороссийска и Краснодара. Среди них есть те, чьё состояние медики оценили как крайне тяжёлое.

«Мы владеем полной информацией о состоянии пострадавших и находимся на связи с местными службами», — отметили в пресс-службе. И выразили готовность оказать краснодарским коллегам в полной мере ту помощь, которая может потребоваться.

Напомним, авария произошла 7 августа. Внедорожник и автобус сорвались в пропасть.

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