Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM

В Екатеринбурге водителя «КИА», чья машина на большой скорости врезалась в стоящие на перекрёстке улицы Малышева автомобили, выпишут из больницы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает городской информационный портал «Е1».

Уточняется, что из больницы гражданина выпишут 9 августа. Также сообщается, что в крови у водителя КИА не обнаружено следов алкоголя или наркотиков, при этом официальных данных экспертизы ещё не поступило.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, произошло 4 августа. В то утро автомобиль КИА на большой скорости врезался в стоящие на перекрёстке машины. Было повреждено несколько автомобилей, а водитель и пассажир такси скончались на месте. Сам водитель «КИА» получил травмы и был госпитализирован.

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Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что ранее в прессе появилась информация о том, что автомобиль, на котором подозреваемый устроил ДТП, был угнан. Также сообщалось о том, что перед инцидентом управлявший КИА молодой человек был в ночном клубе, а значит, мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

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