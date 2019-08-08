Чебоксары, , 12:38 — REGNUM

В чувашском Канаше завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из городских школ по обвинению в присвоении. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что в 2013—2018 годах в Канаше обвиняемый издавал приказы о премировании ряда подчиненных работников, а также выплате материальной помощи, требуя передать ему часть начисленных средств. Следствие полагает, что таким образом было получено более 460 тыс. рублей.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в присвоении. Дело направлено в суд. Арестованы автомобиль и денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемого.

В администрацию Канаша внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Отметим, что это не первое дело, когда руководителей обвиняют в присвоении части премий подчинённых. Так, в 2019 года в чувашской Шумерле был вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора дворца культуры, которая требовала от подчинённых передачи ей части премий и стимулирующих выплат — всего таким образом было получено более 50 тыс. рублей. Ей было назначено 30 тыс. рублей штрафа.

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Ранее был вынесен приговор бывшей заведующей одного из детских садов Канаша, которую заставляла подчинённых передавать ей часть премии и фиктивно трудоустроила свою мать. Ей назначено два года условного срока.