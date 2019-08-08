Москва, , 12:31 — REGNUM

Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».

По данным издания, обыски проходят у Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина.

«К ним пришли по делу об отмывании денег в фонде», — говорится в сообщении.

Кроме того, пришли с обыском к видеомонтажёру организации. Также сотрудников правоохранительных органов встретили в офисе ФБК.

«В офис ФБК пришли с обыском», — написал в Twitter один из сотрудников Фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа было возбуждено уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией.

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