Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM

В Екатеринбурге загорелся крупный завод на Уралмаше. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сначала сообщалось, что пожар затронул корпуса Уральского турбинного завода. Однако позже уточнилось, что пострадала площадка на улице Фронтовых бригад.

Ещё до приезда пожарных из цеха эвакуировались 10 человек. Огонь уже локализован, пострадавших нет. На месте работают 17 единиц техники и 55 человек, занимающихся тушением пожара.

Напомним, 30 июля в Ревде (Свердловская область) возбудили уголовное дело после гибели сотрудницы Среднеуральского медеплавильного завода и получения второй сотрудницей телесных повреждений. 29 июля на предприятии произошёл пожар.

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