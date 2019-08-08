Бишкек, , 12:06 — REGNUM

Состояние пострадавшего при штурме резиденции бывшего президента Киргизии начальника ГУ внутренних дел Чуйской области Самата Курманкулова оценивается как крайне тяжелое, сообщает 8 августа агентство «Кагар» со ссылкой на врачей.

«Он (Курманкуло) находится в реанимации, в коме, на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Состояние врачами оценивается как крайне тяжелое», — пишет агентство.

Отмечается, что Курманкулову сделали вторую операцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранеия Киргизии заявили, что начальник милиции получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. После операции по трепанации черепа Курманкулов впал в кому.

Напомним, 7 августа в Киргизии произошла попытка силового ареста бывшего президента Казахстана Алмазбека Атамбаева. Сторонники экс-президента отбили атаку спецназа и продолжают удерживать позиции. По последним данным, пострадали 52 человек, один погиб.

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