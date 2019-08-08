Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM

В Екатеринбурге Центральная городская больница № 2 заплатит штраф в размере 75 тыс. рублей за неоказание неотложной помощи пациентке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Согласно представленным в суде материалам, в больницу с острой болью обратилась женщина. Однако в регистратуре поликлиники на улице Челюскинцев ей предложили обратиться в поликлинику на улице Рябинина, для получения талона на приём к специалисту. В итоге женщине для решения проблемы со здоровьем пришлось обратиться в платное медицинское учреждение.

Впоследствии она написала жалобу на то, что ей не оказали положенную по закону бесплатную медицинскую помощь. В ходе проверки установлено, что больница действительно нарушила законодательство и не оказала неотложную медицинскую помощь.

В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил оштрафовать больницу.

Отметим, что юристы медицинского учреждения обжаловали решение в Свердловском областном суде, но безрезультатно. Постановление оставлено в силе.