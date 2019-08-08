Москва, , 11:59 — REGNUM

Тело мужчины 1958 года рождения найдено в Новой Москве в сгоревшем помещении хозяйственной постройки, сообщили 8 августа в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Отмечается, что у мужчины были связаны ноги. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Проводится расследование, назначены судебно-медицинские экспертизы.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве обнаружили человеческие кости на территории детского сада.

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