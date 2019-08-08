Веллингтон, , 12:17 — REGNUM

Партию кокаина, стоимость которого составляет около $2 млн, выбросило штормом на берег Новой Зеландии. Об этом 8 августа сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло на пляже Бетелс-Бич в западном Окленде. Сотрудники полиции, прибывшие на пляж в среду, 7 августа, обнаружили брикеты вдоль береговой линии.

«Полиция… обнаружила около 19 пакетов, данные экспертизы подтвердили наличие в них кокаина», — сообщил инспектор Колин Парментер. Он оценил стоимость находки на черном рынке в 3 миллиона новозеландских долларов (2 миллиона долларов США).

Местные СМИ сообщили, что брикеты были сложены в сетку и облеплены ракушками, что указывает на их пребывание в морских водах в течение некоторого времени.

«Существует небольшая вероятность того, что еще какое-то количество брикетов могут появиться на пляже, и мы просим всех немедленно связаться с нами в этом случае», — сказал Парментер.

«Мы обеспечим постоянное патрулирование в ближайшие дни», — добавил он.

Напомним, в 2016 году на пляже на севере Новой Зеландии было обнаружено 500 килограммов метамфетамина стоимостью почти 500 миллионов новозеландских долларов.