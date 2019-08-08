Ачинск, Красноярский край, , 11:45 — REGNUM

Почётные граждане города Ачинска выразили благодарность губернатору Красноярского края Александру Уссу и мэру города Илаю Ахметову за работу во время и после ЧП, связанного с пожаром и взрывами на складе в воинской части. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в администрации Ачинска.

По словам председателя общественного совета Почётных граждан Ачинска Юрия Леюедева, город «пережил чрезвычайную ситуацию, масштаб которой потребовал огромных организационных усилий и внятного и спокойного командования».

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Лебедев подчёркивает, что Ачинск «впервые столкнулся со столь значительными задачами, связанными с безопасностью горожан». Отрабатываемые ранее в теории и в ходе учений навыки в этот раз пришлось применить на практике.

«Вы приняли на себя высокую ответственность и справились с поставленными задачами», — говорится в обращении почётных граждан в адрес губернатора и мэра.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском начался пожар, прогремели взрывы. Погиб один человек (данные СКР), за медицинской помощью обратились 13 человек (данные краевого правительства). Людей пришлось эвакуировать из опасной зоны. 7 августа в Ачинском районе отменили режим ЧС.

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