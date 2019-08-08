Чебоксары, , 11:43 — REGNUM

В Чувашии вынесен приговор ещё одному бывшему сотруднику полиции по делу о ДТП. Его обвинили в фальсификации материалов об аварии с участием четырёх машин, одна из которых принадлежала близкому родственнику подсудимого, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Перед судом предстал бывший инспектор ДПС, работавший в межмуниципальном отделе МВД России «Батыревский». Разбирательства начались после аварии с участием четырёх транспортных средств, которая произошла 9 января 2019 года в селе Батырево. Следственным управлением установлено, что одна из машин принадлежала близкому родственнику экс-полицейского, который передал автомобиль своему 17-летнему другу, не имеющему водительских прав. По данным следствия, несовершеннолетний стал виновником ДТП.

Правоохранители напоминают, что родственник инспектора подлежал привлечению к административной ответственности в виде 30 тыс. рублей штрафа за передачу управления транспортным средством лицу без водительских прав. Виновник аварии мог быть оштрафован на сумму до 15 тыс. рублей. Кроме того, страховая компания могла в последующем предъявить к ним требования о возмещении материального ущерба в регрессном порядке.

«Злоумышленник сфальсифицировал материалы дорожно-транспортного происшествия, указав что в момент аварии за рулем якобы находился его близкий родственник, а не несовершеннолетнее лицо», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Бывшему сотруднику ДПС инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями и совершение служебного подлога. Суд признал его виновным и назначил 200 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ядринском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в совершении ДТП с двумя пострадавшими, один из них погиб. Кроме того, в Красноармейском районе завершились разбирательства в отношении бывшего участкового, которого обвиняют в превышении полномочий.

Подробнее: Пьяный экс-полицейский в Чувашии сбил двух женщин и скрылся — СКР