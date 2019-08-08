Джакарта, , 12:36 — REGNUM

Из-за муссонных ливневых дождей в индийском штате Махараштра более 10 тысяч жителей округа Кохалпур были вынуждены покинуть свои дома. Об этом 7 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

В ходе пресс-конференции глава полицейского управления округа Кохалпур Абхинав Дешмукх заявил, что в отдельных районах округа ливневые дожди стали причиной крупномасштабных наводнений. По словам главы местного управления полиции, 5 и 6 августа силы безопасности округа эвакуировали более 10,5 тысяч человек, проживавших в низинных областях Кохалпура. Из-за наводнения местные власти были вынуждены полностью перекрыть федеральную трассу между южным Кохалпуром и Белгаумом. Абхинав Дешмукх также сообщил, что для участия в спасательных работах были задействованы военнослужащие сухопутных войск Индии, расквартированные в городе Пуна, штат Махараштра.

Напомним, что из-за обильных муссонных осадков в отдельных областях индийских штатов Карнатака, Махараштра и Гоа возникла угроза наводнений. В округах Пуна, Сатара, Кохалпур и Сангли были отменены занятия в учебных заведениях, приостановлена работа других государственных учреждений.