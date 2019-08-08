Волгоград, , 11:05 — REGNUM

В Дзержинском районе Волгограда полицейские задержали более 20 граждан из стран Туркестана. Иностранцы работали на частном предприятии без документов, разрешающих вести трудовую деятельность. Некоторые рабочие находились в России незаконно, сообщили 8 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Иностранные граждане были заняты на производстве металлических крышек для консервирования. Рабочие вместе с семьями проживали здесь же, в расположенных рядом административных зданиях. При проверке выяснилось, что восемь человек находились на территории страны незаконно, в отношении двоих иностранцев принято решение о депортации за пределы государства.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. В отношении директора предприятия решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию незаконной миграции. Руководитель может получить до пяти лет лишения свободы.