Краснодар, , 11:01 — REGNUM

В попавшем в дорожно-транспортное происшествие под Новороссийском пассажирском автобусе находились жители 12 регионов России, об этом 8 августа РИА Новости сообщили в городской администрации.

Отмечается, что в автобусе находились жители Москвы, Московской, Курской, Владимирской, Челябинской, Саратовской, Амурской областей, Удмуртии, Татарии, Красноярского края, Нижнего Новгорода и Анапы.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 августа недалеко от поселка Верхнебаканский. После столкновения на трассе Новороссийск — Керчь в пропасть упали автобус Hyundai, в котором находились 42 человека, и внедорожник Volkswagen Touareg с четырьмя людьми. На месте погибли двое детей и женщина, ехавшие во внедорожнике, еще 41 человек пострадал.

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